Trump oder Biden: Hauptsache ein klares Ergebnis!

Renditen der US-Staatsanleihen ziehen seit Tagen an, mit den Nebenwerten und den zyklischen Sektoren und Banken auf der Gewinnerseite. Ein Signal, dass der Aktienmarkt auf eine blaue Welle hofft. Siegt hingegen Donald Trump und die Mehrheit im Senat bleibt bei den Republikanern, wäre aber letztendlich auch das bullish für den Aktienmarkt. Ein weiteres Wirtschaftspaket von mindestens eine Billion Dollar ist so oder so wahrscheinlich. Wie das Rennen heute Abend ausfallen wird, ist alles andere als sicher. Das größte Risiko ist eine Anfechtung der Wahlergebnisse.