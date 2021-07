Trump-Organisation und ihr Finanzchef wegen Steuerbetrugs angeklagt

New York (Reuters) - Die Trump Organisation und ihr Finanzchef Allen Weisselberg sind vom Bezirksstaatsanwalt in Manhattan wegen Steuerbetrugs angeklagt worden.

Weisselberg hatte sich am Donnerstag den Behörden gestellt. Es sind die ersten Anklagen in einer Untersuchung, die den früheren US-Präsidenten Donald Trump schon seit Jahren im Visier hat. Weisselberg ist ein langjähriger Geschäftspartner Trumps. Während dessen Präsidentschaft hat er mitgeholfen, sein Immobilien-Imperium zu leiten. Die Trump Organisation und Weisselberg plädierten auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Unternehmen unter anderem Geldstrafen. Obwohl Ex-Präsident Trump selbst nicht angeklagt ist, könnte seine politische Zukunft infrage gestellt werden - er erwägt, 2024 erneut zu kandidieren.

Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance erhob Anklage gegen Weisselberg und die Trump Organisation in 15 Punkten wegen Steuerbetrugs und der Fälschung von Geschäftsunterlagen. Seit 2005 sollen sie die Steuerbehörden betrogen haben, indem sie Führungskräften des Unternehmens Vergünstigungen außerhalb der Bücher gewährt haben sollen. Weisselberg wurde auch wegen schweren Diebstahls angeklagt. Er soll Einnahmen in Höhe von 1,76 Millionen Dollar einschließlich der Miete für eine Wohnung in Manhattan, Leasingzahlungen für zwei Mercedes-Benz-Fahrzeuge und Studiengebühren für Familienmitglieder nicht angegeben haben. Trump selbst soll Schecks für die Studiengebühren unterzeichnet haben.

Staatsanwältin Carey Dunne sprach von einer Inszenierung durch die höchsten Führungskräfte, die ihnen selbst und dem Unternehmen finanziell zugutegekommen sei. Das sei auf Kosten der Steuerzahler geschehen.

Die Trump Organisation warf der Staatsanwaltschaft vor, sie wolle Weisselberg als Bauernopfer nutzen. Es solle versucht werden, verbrannte Erde zu hinterlassen und dem ehemaligen republikanischen Präsidenten zu schaden. "Das ist keine Justiz; das ist Politik", hieß es in einer Mitteilung. Trump selbst hatte jegliches Fehlverhalten bestritten und die Ermittlungen als Hexenjagd politisch motivierter Staatsanwälte bezeichnet. Bezirksstaatsanwalt Vance ist Demokrat.

Gegenwärtig wird nicht damit gerechnet, dass auch Trump noch in dieser Woche beschuldigt wird. Sein Anwalt Ronald Fischetti erklärte allerdings, dass laut Staatsanwaltschaft die Durchleuchtung seines Unternehmens weitergehe. Wie er am Montag sagte, habe diese nahegelegt, dass die Anschuldigungen im Zusammenhang mit Steuern und Zusatzleistungen stünden.

Die Trump Organisation betreibt weltweit Hotels, Golfplätze und Urlaubsresorts. Vor seinem Einzug ins Weiße Haus im Januar 2017 hatte Trump sein Unternehmen einem Trust unterstellt, der von seinen erwachsenen Söhnen Donald jr. und Eric sowie Weisselberg beaufsichtigt wird. Welche Rolle Trump derzeit in dem Unternehmen spielt, ist unklar.