Trump-Sprecherin lehnt Kommentar zu Berichten über Truppenabzug ab

Washington (Reuters) - Eine Sprecherin von US-Präsident Donald Trump hat einen Kommentar zu Berichten über Pläne zum Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland abgelehnt.

Der Präsident prüfe ständig die beste Aufstellung für die US-Streitkräfte in Übersee, erklärte Kayleigh McEnany am Montag. Medienberichten zufolge will Trump 9500 der rund 34.500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Nach Angaben aus Koalitionskreisen hat die Bundesregierung trotz Anfragen auf verschiedenen diplomatischen Wegen keine Antwort von der Regierung in Washington erhalten, ob dies zutrifft.