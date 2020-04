Trump über Kim Jong Un: 'Ich wünsche ihm einfach alles Gute'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, dass es dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gut geht. Er habe eine "sehr gute Idee" darüber, wie es Kim gehe, "aber ich kann jetzt nicht darüber reden", sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. "Ich wünsche ihm einfach alles Gute. Ich hoffe, es geht ihm gut", sagte Trump. Später sagte er mit Blick auf Kim weiter: "Niemand weiß, wo er ist."

Kim ist seit Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Seitdem gibt es Gerüchte, dass er schwer krank ist. Trump hatte vergangene Woche Berichte über den angeblich kritischen Zustand des jungen Machthabers als wahrscheinlich falsch bezeichnet. Nordkorea ist weitgehend von der Außenwelt isoliert, weshalb es an gesicherten Informationen zur dortigen Lage mangelt. Die Führung in Pjöngjang kontrolliert die Informationen über Kim und seine Familie in der Regel äußerst streng./lkl/DP/zb