Trump und Greta kommen nach Davos - Irans Außenminister sagt ab

Genf (Reuters) - US-Präsident Donald Trump soll in diesem Jahr beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wieder mit von der Partie sein.

Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Ihren Angaben zufolge hat dagegen der iranische Außenminister Dschawad Sarif seine Teilnahme abgesagt. Im Iran sind die regierungskritischen Proteste wieder aufgeflammt, nachdem die Führung in Teheran nach anfänglichen Dementis den Abschuss der vergangene Woche abgestürzten ukrainischen Passagiermaschine eingestanden hatte. Im vergangenen Jahr war Trump Davos ferngeblieben und hatte dies mit dem damaligen Regierungsstillstand infolge des Haushaltsstreits in Washington begründet.

Das Weltwirtschaftsforum feiert in diesem Jahr sein 50. Jahrestreffen. Die Veranstaltung, die Dienstag bis Freitag kommender Woche in dem Schweizer Luftkurort stattfindet, steht unter dem Motto von Nachhaltigkeit und Zusammenhalt. "Die Welt befindet sich in einer Krisensituation", sagte WEF-Gründer Klaus Schwab. Die Zeit zum Handeln werde immer knapper. Auf der Teilnehmerliste stehen fast 3000 Namen. Dazu zählen neben 53 Staats- und Regierungschefs - unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel - auch 35 Finanzminister und etwa 30 Handelsminister. Zum zweiten Mal in Davos dabei ist auch die 17-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die Initiatorin der weltweiten Bewegung Fridays for Future.