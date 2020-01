Trump verzichtet auf Drohung mit Militär-Vergeltung gegen Iran

Washington (Reuters) - In der mit Spannung erwarteten Reaktion auf iranische Angriffe im Irak hat US-Präsident Donald Trump auf eine Ankündigung militärischer Vergeltung verzichtet.

Die USA hätten zwar ein großartiges Militär, das bedeute aber nicht, dass man es auch einsetzen wolle, sagte Trump am Mittwoch in Washington. "Wir wollen es nicht einsetzen."

Trump kündigte gleichwohl weitere Sanktionen gegen den Iran an. Diese würden hart ausfallen und solange aufrechterhalten, bis die Regierung in Teheran ihr Verhalten ändere, Er bekräftigte, der Iran müsse alle nuklearen Ambitionen aufgeben und seine Unterstützung für Terrorismus einstellen. Andere Länder wie Deutschland müssten sich von dem zurückziehen, was noch vom internationalen Atomabkommen mit dem Iran übrig geblieben sei.

Trump fügte hinzu, die USA seien bereit zum Frieden, mit jedem, der das wolle. Die USA und der Iran sollten zusammenarbeiten, unter anderem im Kampf gegen den IS.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Bei den iranischen Angriffen im Irak seien keine Amerikaner und auch keine Iraker zu Schaden gekommen, so Trump. Aus Rache für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch US-Kräfte hatte der Iran in der Nacht zum Mittwoch von den USA angeführte internationale Truppen im Irak attackiert. Trump hatte den Iran zuvor vor Vergeltungsangriffen gewarnt und mit "harten und schnellen" Gegenschlägen gedroht.