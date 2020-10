Trump vom Krankenhaus ins Weiße Haus verlegt

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat das Walter Reed Militärkrankenhaus verlassen und kehrt ins Weiße Haus zurück.

Auf dem Weg vom Krankenhausgebäude zum Hubschrauber Marine One trug Trump eine Maske. Trump will nach Angaben eines Sprechers an der Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden am 15. Oktober teilnehmen.

Trump war in der Militärklinik Walter Reed in Bethesda bei Washington wegen einer Corona-Infektion behandelt worden.