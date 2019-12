Trump warnt Iran wegen gewaltsamer Proteste an US-Botschaft im Irak

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Iran für die Ausschreitungen an der amerikanischen Botschaft im Irak verantwortlich gemacht und mit Konsequenzen gedroht. Das irakische Militär müsse die Botschaft nun schützen, forderte Trump am Dienstag auf Twitter. "Jetzt orchestriert der Iran einen Angriff auf die US-Botschaft im Irak", schrieb Trump. Dafür würden die Iraner "voll zur Verantwortung" gezogen, erklärte er weiter. Nach den jüngsten US-Luftangriffen gegen schiitische Milizen im Irak und in Syrien attackierten am Dienstag Hunderte Demonstranten die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad.

Die Demonstranten zündeten amerikanische Flaggen an und zertrümmerten Fensterscheiben, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Auf Fotos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Demonstranten Mauern der schwer geschützten Botschaft hinaufkletterten und Flaggen der schiitischen Milizen schwenkten. Videos der arabischen Fernsehsenders Al-Arabija zeigten, wie Demonstranten Feuer an den Außenmauern des Botschaftsgeländes legten und Brandsätze über die Mauern warfen.

Am Sonntag hatten die USA bei fünf Luftangriffen im Irak und in Syrien Einrichtungen der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah angegriffen. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Bereits im Mai hatte das US-Außenministerium aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Irak Teile des Personals in der Botschaft in Bagdad und dem Konsulat in Erbil zeitweise abgezogen./sus/DP/zb