Trump weicht für Nominierungsfeier nach Florida aus

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump weicht für die Feier anlässlich seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten nach Florida aus.

Der entsprechende Parteitag der Republikaner werde aber wie geplant im August in Charlotte im Bundesstaat North-Carolina stattfinden, sagte Ronna McDaniel, die Vorsitzende des Republican National Committee, am Donnerstag. Die Nominierungsfeier und Trumps Rede würden nun nach Jacksonville in Florida verlegt. Damit ist ein erbitterter Streit zwischen Trump und seiner Republikanischen Partei auf der einen Seite und dem demokratischen Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, auf der anderen Seite beigelegt.

Cooper hatte es abgelehnt, für Trumps Feier und Rede, die mit Tausenden Anhängern stattfinden sollen, die Auflagen zum Gesundheitsschutz in der Coronavirus-Pandemie zu ändern. In North Carolina breitet sich das Virus noch immer aus, und die Infektionszahlen steigen.

Da Trump und das Parteikomitee aber auf einer Rede vor voll besetzten Reihen bestanden, wird der Präsident nun am 27. August in Florida sprechen. Dort ist mit Ron DeSantis ein Parteifreund und enger Verbündeter Gouverneur, der Trumps Rede in einer Arena mit 15.000 Plätzen möglich macht.

"Florida hat als sein Heimatstaat nicht nur einen besonderen Platz in Präsident Trumps Herz", sagte McDaniel. "Es ist auch entscheidend auf dem Weg zum Sieg im Jahr 2020." Der Bundesstaat ist bei der Präsidentenwahl am 3. November hart umkämpft zwischen Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Auch um North Carolina wird gerungen.

McDaniel versicherte, die Veranstaltung in Jacksonville werde "sicher und aufregend". Welche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus getroffen werden sollen, ließ sie allerdings offen.

Die oppositionellen Demokraten halten ihren Nominierungsparteitag im August in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin ab.