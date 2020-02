Trump will mehr Geld in Modernisierung von Atomwaffenarsenal stecken

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will deutlich mehr Geld in die Modernisierung des Atomwaffenarsenals der USA stecken. Der Haushaltsplan von Trump für das Finanzjahr 2021 sehe dafür eine Ausgabensteigerung um 20 Prozent vor, sagte der amtierende Direktor der Haushaltsbehörde, Russ Vought, am Montag dem TV-Sender Fox News.

Der US-Nachrichtenseite Axios zufolge geht es um die Finanzierung einer Reihe von Programmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Sprengköpfen, aber auch um Mittel für die Entwicklung neuer nuklearer Sprengköpfe. Die Ausgaben für die Verteidigung sollen US-Medienberichten zufolge insgesamt steigen, wenn es nach Trump gehe.

US-Präsidenten legen traditionell eigene Etatentwürfe vor, die in erster Linie reine Wunschkataloge sind. Über den Haushalt entscheidet am Ende der Kongress. In einer der beiden Kammern haben die Demokraten die Mehrheit./lkl/DP/nas