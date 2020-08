Trump will mit Steueranreizen Arbeitsplätze aus China zurückholen

Mankato (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will mit Steueranreizen und Strafmaßnahmen Arbeitsplätze in der Fertigung aus China in die USA bringen.

"Wir werden Steuererleichterungen für Firmen schaffen, die Jobs von China nach Amerika zurückholen", sagte Trump am Montag auf einer Veranstaltung im Bundesstaat Minnesota. Zudem sollten Unternehmen, die Arbeit nach China auslagerten, keine Regierungsaufträge mehr erhalten. Trump sprach von zehn Millionen Stellen, die so in zehn Monaten geschaffen werden könnten. Durch die Coronavirus-Pandemie sind Millionen Arbeitsplätze in den USA verloren gegangen. Trump liegt vor der Präsidentenwahl im November in Umfragen hinten.