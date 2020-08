Trump will Weißes Haus für Wahlkampf nutzen

Washington (Reuters) - Ungeachtet deutlicher Kritik auch aus dem eigenen Lager erwägt US-Präsident Donald Trump weiterhin, das Gelände des Weißen Hauses für seinen Wahlkampf zu nutzen.

Er werde seine für den Parteitag der Republikaner geplante Rede, mit der er offiziell die Kandidatur annehmen werde, "wahrscheinlich" auf einer der Rasenflächen des Weißen Hauses halten, sagte Trump der "New York Post" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Das Weiße Haus sei "ein toller Ort", der ihm und dem Land ein gutes Gefühl gebe. Wegen der Corona-Pandemie sollte das Ereignis möglichst im Freien abgehalten werden.

Bereits vergangene Woche hatte Trump offen mit dem Gedanken gespielt, vom Weißen Haus aus seine Parteitagsrede zu halten. Die oppositionellen Demokraten warfen ihm daraufhin vor, den offiziellen Amts- und Regierungssitz des Präsidenten für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Auch mehrere ranghohe Republikaner äußerten sich ablehnend.

Der Parteitag der Republikaner ist vom 24. bis 27. August angesetzt. Trumps Rede ist am letzten Tag geplant. Wegen der Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus musste die sonst traditionell pompöse Veranstaltung, die die heiße Phase des Wahlkampfs einläutet, zurückgefahren werden. Eigentlicher Austragungsort soll Charlotte im Bundesstaat North Carolina sein. Die Präsidentenwahl selbst ist am 03. November angesetzt.