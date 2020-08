Trump wirft Biden Politisierung der Corona-Pandemie vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden vorgeworfen, die Corona-Pandemie zu politisieren. Biden mangele es an Respekt für das amerikanische Volk, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Trump wies Bidens Forderung nach einer landesweiten Maskenpflicht zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung zurück und beschuldigte Biden - den er erneut "schläfriger Joe" nannte -, den Rat von Wissenschaftlern nicht zu befolgen. Kritiker machen Trump selbst diesen Vorwurf. Er hat mehrfach gesagt, das Virus werde irgendwann "einfach verschwinden".

Biden hatte sich zuvor zu der Corona-Pandemie geäußert und für mindestens drei Monate eine landesweite Maskenpflicht gefordert. Dies könne Tausende Menschenleben retten, sagte Biden. Die Corona-Pandemie ist eines der wichtigsten Themen im US-Wahlkampf. Während die Demokraten Trump folgenschwere Versäumnisse vorwerfen, lobt dieser immer wieder die Arbeit seiner Regierung in der Krise.

In den USA sind im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 fast 167 000 Menschen gestorben. Am Mittwoch allein wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität fast 1500 Tote verzeichnet - so viele wie seit Ende Mai nicht mehr. Mehr als 5,2 Millionen Infektionen wurden seit Beginn der Corona-Pandemie nachgewiesen./lkl/DP/stk