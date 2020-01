Trump - Zölle werden nach zweitem Handelsdeal mit China aufgehoben

Washington (Reuters) - Die USA wollen nach Unterzeichnung einer ersten Handelsvereinbarung mit China die Verhandlungen rasch fortsetzen.

US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch in Washington, er werde in nicht allzu ferner Zukunft die Volksrepublik besuchen. Beide Seiten würden sehr bald weitere Gespräche führen. Trump ergänzte, alle Zölle würden aufgehoben, sobald eine zweite Vereinbarung abgeschlossen sei.