Trumps Arzt - Präsident kann am Samstag wieder öffentliche Termine wahrnehmen

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Leibarztes die Behandlung seiner Corona-Erkrankung abgeschlossen.

Trump könne ab Samstag wieder Termine in der Öffentlichkeit wahrnehmen, erklärt Sean Conley in einem vom Präsidialamt veröffentlichten Memo. Demnach sprach Trump auf die Therapie "extrem gut" an. Seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus sei sein Zustand stabil geblieben.

Trump hatte vergangenen Freitag die Öffentlichkeit darüber informiert, dass er positiv auf das Virus getestet worden sei. Nach drei Nächten im Krankenhaus war er am 5. Oktober ins Weiße Haus zurückgekehrt.