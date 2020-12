Trumps langjährige Bankerin bei der Deutschen Bank reicht Kündigung ein

Bangalore (Reuters) - Eine seit Jahren für US-Präsident Donald Trump zuständige Mitarbeiterin der Deutschen Bank verlässt das Geldhaus.

Ein Sprecher der Bank bestätigte in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters, Rosemary Vrablic vom Vermögensmanagement habe jüngst ihren Rücktritt eingereicht. Dieser sei angenommen worden und werde zum Jahresende wirksam. Auch ihr langjähriger Kollege Dominic Scalzi verlasse das Institut. Einen Grund für die Schritte nannte der Sprecher nicht.

Die "New York Times" hatte zuerst von Vrablics Rücktritt berichtet. Der Zeitung zufolge sorgte die Bankerin dafür, dass Trumps Unternehmen Kredite in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar erhielt. Das Geldhaus habe dann im August eine Untersuchung zu einem Immobiliengeschäft aus dem Jahr 2013 zwischen Vrablic und Scalzi mit einem Unternehmen eingeleitet, das zum Teil Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gehöre.

Reuters hatte Anfang November unter Berufung auf mehrere Insider gemeldet, dass die Deutsche Bank nach Wegen suche, ihre Geschäftsbeziehungen mit Trump zu beenden. Man sei es leid, deswegen immer wieder in die Schlagzeilen zu geraten. Das Geldhaus und das US-Präsidialamt hatten eine Stellungnahme zu dem Bericht abgelehnt. Die Deutsche Bank gehört zu den wichtigsten Kreditgebern von Trump. An sein Familienunternehmen Trump Organization hat das Institut einem der Insider zufolge Stand Anfang November 340 Millionen Dollar an Darlehen vergeben.