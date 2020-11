Trumps Sicherheitsberater - Sieht gegenwärtig nach Biden-Sieg aus

Washington (Reuters) - Auch der Nationale Sicherheitsberater von Donald Trump sieht nach eigenen Angaben den Demokraten Joe Biden gegenwärtig als Sieger der Präsidentenwahl.

Robert O'Brien sagte am Montag auf einer online übertragenen internationalen Veranstaltung, er hoffe zwar, dass Trump am Ende als Sieger dastehen werde. Wenn es jedoch eine neue Regierung geben sollte - "und offensichtlich sieht es im Moment danach aus" - werde der Nationale Sicherheitsrat für eine professionelle Übergabe sorgen, sagte O'Brien auf dem Global Security Forum. Die bisherigen Auszählungsergebnisse lassen Datenanbietern und US-Medien zufolge auf einen eindeutigen Sieg Bidens schließen. Trump wiest dies zurück und spricht von Betrug. Am Montag erklärte er auf Twitter https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1328334945148952576 erneut: "Ich habe die Wahl gewonnen!"