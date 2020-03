Tschechien holt Urlauber mit Bussen aus Deutschland zurück

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien holt gestrandete Urlauber mit Bussen aus dem Ausland zurück. Aktuell sind Verbindungen aus Berlin und Frankfurt in Deutschland sowie aus Slowenien, Kroatien und Großbritannien geplant, wie das Außenministerium in Prag am Dienstag bekanntgab. Den Transport übernimmt die Feuerwehr.

Die Touristen hängen im Ausland fest, weil Anschlussflüge nach Tschechien gestrichen wurden. Grund dafür ist, dass der EU-Mitgliedstaat den Notstand ausgerufen und einen weitgehenden Ein- und Ausreisestopp verhängt hatte. Auch alle grenzüberschreitenden Bahn- und Busverbindungen sind unterbrochen.

Rückkehrer aus Deutschland müssen sich in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben, da Tschechien die Bundesrepublik zum Risikogebiet erklärt hat. Am vorigen Wochenende befanden sich nach Angaben der Mobilfunkbetreiber noch rund 400 000 Tschechen im Ausland, die alle eine Informations-SMS der Regierung erhielten. Wer kann, soll mit dem Auto auf eigene Faust zurückkehren./hei/DP/fba