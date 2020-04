Tschechien rät trotz Verbotsaufhebung von Auslandsreisen ab

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien rät seinen Bürgern weiter von Auslandsreisen ab. Das teilte das Außenministerium in Prag am Freitag mit. Ausgenommen seien notwendige und dringliche Fälle. Grund seien die Einreiserestriktionen vieler Staaten und die Verkehrsprobleme. Zuvor hatte die Regierung am Donnerstagabend überraschend das bisherige strikte Ausreiseverbot und die Ausgangsbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie aufgehoben. Sie reagierte damit auf ein Gerichtsurteil, das die Maßnahmen aus formalen Gründen als rechtswidrig eingestuft hatte.

Weiterhin gelten ein weitgehender Einreisestopp für Ausländer und ein Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Personen. Die schrittweise Wiedereröffnung der Geschäfte hat begonnen und soll nun beschleunigt werden, wie Handelsminister Karel Havlicek ankündigte. "Wir dürfen keinen einzigen Tag verschwenden, an dem wir die Wirtschaft wieder starten können - selbstverständlich ohne die Gesundheit zu gefährden", sagte er der Zeitung "Pravo".

Bereits von Montag an dürfen die weltberühmten Kurbäder des Landes wieder für heimische Gäste öffnen, wie das Gesundheitsministerium entschied. Davon profitieren besonders die Orte im westböhmischen Bäderdreieck zwischen Marienbad (Marianske Lazne), Karlsbad (Karlovy Vary) und Franzensbad (Frantiskovy Lazne). In Tschechien gab es bis Freitag 7188 bestätigte Coronavirus-Infektionen. 213 Todesfälle wurden mit der Erkrankung in Verbindung gebracht./hei/DP/mis