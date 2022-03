Tschechien schickt Kampfjets zur Luftraumüberwachung ins Baltikum

CASLAV/SIAULIAI (dpa-AFX) - Fünf Gripen-Kampfjets der tschechischen Armee sind am Dienstag nach Litauen geflogen, um sich an der Nato-Luftraumüberwachung über dem Baltikum zu beteiligen. Die Maschinen vom Typ Saab JAS-39 starteten vom Luftwaffenstützpunkt in Caslav bei Prag. Sie werden künftig auf dem Flughafen Siauliai stationiert sein. "Die Verteidigung der Nato-Ostflanke war schon immer in unserem Interesse - selbst vor der russischen Invasion in die Ukraine", sagte die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova.

Die Gripen-Jets lösen in Siauliai ein dänisches Kontingent ab und werden bis Ende Juli bleiben. Die Staffelübergabe findet am Freitag statt. Die an Russland grenzenden Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen verfügen über keine eigenen Kampfjets. Deshalb wird ihr Luftraum seit 2004 im Rahmen des "Baltic Air Policing" nach einem Rotationsprinzip von den Verbündeten geschützt./hei/DP/ngu