Tschechien stellt 'Corona-Ampel' für Prag auf Warnstufe Gelb

PRAG (dpa-AFX) - Die Behörden in Tschechien haben für die Hauptstadt Prag die Corona-Warnstufe Gelb ausgegeben. "Die Situation in Prag verschlechtert sich, das ist einfach eine objektive Tatsache", sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag. Auf dem internationalen Vaclav-Havel-Flughafen gilt nun eine Maskenpflicht. In den Schulen der Hauptstadt wird das Tragen eines Mundschutzes empfohlen. Die "Corona-Ampel" zeigt, wie sich die Infektionszahlen auf regionaler Ebene entwickeln. Die Warnstufe Gelb bedeutet eine "beginnende Übertragung innerhalb der Gemeinschaft".

Bereits zuvor war beschlossen worden, dass zum 1. September landesweit wieder eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt wird. Bis Freitagmittag waren 23 300 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet, darunter knapp 5700 aktive Fälle. 418 Menschen starben in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19. Unterdessen kündigte nach Norwegen und Slowenien auch Großbritannien an, dass sich Reisende und Rückkehrer aus Tschechien ab Samstag einer

- in diesem Fall zweiwöchigen - Quarantäne unterziehen müssen./hei/DP/eas