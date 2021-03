Tschechiens Innenminister schließt Lockerungen zu Ostern aus

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Innenminister Jan Hamacek hat Forderungen nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen über Ostern eine Absage erteilt. Familienbesuche seien ein "enormes Risiko" für die ältere Generation, sagte der Sozialdemokrat am Mittwoch der Zeitung "Pravo". Er verstehe, dass die Verärgerung enorm sei. Doch bis ein Großteil der Gesellschaft geimpft sei, müsse man an wirksamen Maßnahmen festhalten. Er bitte die Menschen, noch auszuharren.

In Tschechien dürfen die Bürgerinnen und Bürger ihren Bezirk seit Anfang des Monats nur in Ausnahmefällen verlassen. Die Bezirke entsprechen in ihrer Größe etwa den Landkreisen in Deutschland. Ursprünglich sollte dies nur bis zum 21. März gelten. Hamacek sprach sich nun für eine Verlängerung aus. Man könne sich nicht erlauben, die Mobilität der Bevölkerung zu erhöhen.

Mehr als 9000 Covid-19-Patienten werden stationär in den Krankenhäusern behandelt, wie am Mittwoch aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem EU-Mitgliedstaat mehr als 23 900 Todesfälle. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich mehr als 700 Menschen je 100 000 Einwohner mit dem Virus Sars-CoV-2 an. In Deutschland liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nur bei 86,2./hei/DP/jha