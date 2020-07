Tschechiens Präsident will EU-Hilfe auch für traditionelle Industrie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor Start des EU-Gipfels über den Corona-Aufbauplan hat der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis Schwerpunkte nicht nur bei Umwelt und Digitalisierung, sondern auch der traditionellen Industrie verlangt. Insbesondere die Autoindustrie in Europa, auch aber der Gesundheitssektor müssten gestützt werden, sagte Babis am Freitag in Brüssel.

Babis forderte eine korrekte und faire Verteilung der Hilfsgelder und kritisierte die bislang ins Auge gefasste Verteilung. Es könne nicht sein, dass Länder wie Tschechien, die Arbeitslosigkeit und Verschuldung gesenkt hätten, dafür nun bestraft würden. Dennoch sicherte Babis dem Milliardenplan zur wirtschaftlichen Erholung aller Mitgliedsstaaten Unterstützung zu.

Verhandelt wird über einen Corona-Aufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union im Volumen von mehr als 1000 Milliarden. Die 750 Milliarden Euro sollen im Namen der EU als Schulden aufgenommen werden. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen, 250 Milliarden als Kredite. Umstritten ist jedoch das Prinzip der Zuschüsse - die Summen, die Maßstäbe zur Verteilung und die Kontrolle der Verwendung./evs/DP/stw