Tschechiens Regierungschef muss Berlin-Besuch wegen Corona verschieben

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat einen für Mittwoch geplanten Antrittsbesuch in Berlin wegen einer Corona-Infektion absagen müssen. Man werde sich um einen Ersatztermin bemühen, sagte ein Regierungssprecher in Prag am Montag auf Anfrage. Die Intensität des Erkrankungsverlaufs habe ihn überrascht, teilte Fiala selbst auf Twitter mit. "Ich bin vollständig geimpft und möchte mir gar nicht vorstellen, wie es sonst wäre", fügte der 57-Jährige hinzu.

Fiala steht seit Dezember an der Spitze einer Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien. Am Freitag und Samstag findet ein Parteitag seiner Demokratischen Bürgerpartei (ODS) statt, auf dem er sich als Vorsitzender zur Wiederwahl stellen soll. In Tschechien gab es nach aktuellen Zahlen binnen sieben Tagen 391 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Bis auf die FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn sind mittlerweile fast alle Corona-Maßnahmen abgeschafft./hei/DP/eas