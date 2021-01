Tschentscher für frühere Runde mit Merkel zur Corona-Lage

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht ein Vorziehen der nächsten Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie positiv. Er halte Beratungen bereits in der kommenden Woche grundsätzlich für gut, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag.

Ursprünglich wollten sich die Länderregierungschefs erst am 25. Januar erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenschalten. Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und großer Sorge um die aufgetauchten Coronavirus-Mutationen hatte sich Merkel bereits für einen Termin in der kommenden Woche ausgesprochen. Auch Tschentscher teile diese Sorgen, hieß es im Rathaus./fi/DP/mis