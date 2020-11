Tschentscher für Verbot von Großdemos in Innenstädten

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich dafür ausgesprochen, große Demonstrationen in Innenstädten in Corona-Zeiten nicht zu erlauben. "Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern, die auf engen Straßen und Plätzen zusammenkommen, sollten unter den derzeit schwierigen Pandemiebedingungen nicht genehmigt werden", sagte der SPD-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Vor eineinhalb Wochen war in Leipzig eine "Querdenken"-Kundgebung von mehr als 20 000 Gegnern der Corona-Maßnahmen aus dem Ruder gelaufen./sax/DP/zb