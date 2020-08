Tsedal Neeley und Ritcha Ranjan treten in den Vorstand von Brightcove ein

Mit ihrem Fachwissen in den Bereichen Telearbeit, digitale Transformation und Technologie werden die neuen Mitglieder dazu beitragen, Brightcove in die nächste Wachstumsphase zu führen

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), die weltweit führende Plattform für Videotechnologie, gab heute die Berufung von zwei neuen Mitgliedern in ihren Vorstand bekannt: Tsedal Neeley von der Harvard Business School und Ritcha Gupta Ranjan von Google.

Dr. Tsedal Neeley ist seit 2007 Professorin an der Harvard Business School und seit 2018 Naylor Fitzhugh Professor of Business Administration an der Harvard Business School. Dr. Neeley leitet den erforderlichen Kurs für Führung und Organisationsverhalten im MBA-Programm und ist Co-Vorsitzende des Executive-Angebots "Leading Global Businesses". Dr. Neeley hat auch den Vorsitz in der Berufungskommission. Sie ist Mitglied des Vorstands von Harvard Business Publishing, der Partnership Inc. und des Beirats von Rakuten Inc. Dr. Neeley ist Autorin mehrerer Bücher, Artikel und Fallstudien, die sich mit den Schwerpunktthemen Virtualisierung der Arbeit, Globalisierung und digitale Transformation befassen. Sie erwarb ihren B.A. in Kommunikation am Boston College, einen Ed.M. in Psychologie der menschlichen Entwicklung an der Harvard University und einen Ph.D. an der Stanford University in Management Science and Engineering mit den Schwerpunkten Arbeit, Technologie und Organisationen.

Ritcha Ranjan ist Direktorin für Produktmanagement bei Google Finance. Während ihrer Zeit bei Google hat sie auch an GSuite, Google Wallet, Adwords Editor und an mobilen Suchprodukten gearbeitet. Insbesondere war sie Leiterin des Produktmanagement-Teams, das verbraucher- und bildungsorientierte Produkte wie Google Docs, Sheets, Slides, Sites und Keep zu einem Produkt weiterentwickelte, das von Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt wird und sie bei der digitalen Transformation unterstützt. Ritcha ist Mitgründerin eines gemeinnützigen Bildungsunternehmens namens Five Pumpkins und hat zuvor bei Microsoft in der Speech Group gearbeitet, wo sie das Produktmanagement-Team für das Speech SDK (Software Development Kit) und Yahoo! als Produktmarketing-Managerin leitete. Sie ist Inhaberin mehrerer Patente und wurde für ihre Produktarbeit mit einem Google Founder's Award ausgezeichnet. Ritcha ist derzeit Mitglied des Einstellungs- und Beförderungsausschusses für das Produktmanagement bei Google. Sie besitzt einen MBA von der Harvard Business School und einen Abschluss in Systemtechnik von der Universität Waterloo in Kanada.

“Ich bin begeistert über meine Berufung in den Brightcove-Vorstand zu einer Zeit, in der die Möglichkeiten der Videonutzung wichtiger denn je sind”, sagte Neeley. “Mit der beispiellosen Virtualisierung der Welt und der digitalen Transformation ganzer Branchen ist Brightcove bestens aufgestellt, um Menschen mit Hilfe von erstklassigen digitalen Tools in großem Maßstab zu vernetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, die sicherstellen wird, dass Brightcove auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Vernetzung von Menschen weltweit spielt.”

"Mit ihrem etablierten Ruf, der Breite ihrer Produkte und Lösungen sowie ihrem breiten Kundenstamm ist die Brightcove-Plattform auf langfristigen Erfolg ausgerichtet", sagte Ranjan. "Die Technologie entwickelt sich rasant weiter, um Menschen auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden, und da Video heute durch Unterhaltung, Arbeit und Bildung in unser tägliches Leben integriert ist, müssen wir dieses Medium für die breite Masse demokratisieren. Ich freue mich, als neues Brightcove-Vorstandsmitglied das Unternehmen dabei zu unterstützen, die besten Videotechnologieprodukte und -lösungen auf den Markt zu bringen und allen Nutzern ein optimales Erlebnis zu bieten."

“Dies ist ein entscheidender Moment in der Geschichte, in dem die Welt einen raschen digitalen Wandel durchläuft, und mit Brightcove an vorderster Front wird es den Unternehmen ermöglicht, weiterhin effektiv über Video zu arbeiten”, sagte Brightcove-CEO Jeff Ray. “Wir freuen uns, Tsedal und Ritcha unserem Vorstand willkommen zu heißen. Durch das Einbringen progressiver, zukunftsweisender Ideen und profunder technischer Fachkompetenz werden beide dazu beitragen, Brightcove weiterzuentwickeln und zu skalieren, damit unser Unternehmen seine Kunden und die Videobranche optimal betreuen kann.”

Über Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)

Wir sind der führende Anbieter von Videotechnologie-Plattformen. Mit unseren preisgekrönten Technologien und Services unterstützen wir Unternehmen in über 70 Ländern bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen und beim Schaffen neuer Möglichkeiten, um ihre Zielgruppe durch Videos zu inspirieren, zu unterhalten und zu begeistern.

Seit der Gründung von Brightcove im Jahr 2004 haben wir immer wieder Grenzen überwunden, um eine Plattform für Menschen zu schaffen, die auf zuverlässige Videodienste setzen wollen - eine Plattform, die robust, skalierbar und intuitiv ist. Brightcove Video profitiert von einer globalen Infrastruktur, einem unübertroffenen Kundensupport, einem umfangreichen Partner-Ökosystem und nachhaltigen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Damit setzt das Unternehmen den Standard für professionelle Videoverwaltung, -distribution und -monetarisierung. Weitere Informationen finden Sie auf www.brightcove.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über erwartete Ziele, das erwartete Wachstum und/oder erwartete Entwicklungen oder Verbesserungen von Produkten und Dienstleistungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind (unter anderem) an der Verwendung der Wörter "glaubt", "erwartet", "kann", "wird", "plant", "sollte" oder "prognostiziert" oder vergleichbarer Wörter und deren Verneinungen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien, sondern unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Eine Erörterung solcher Risiken und Unwägbarkeiten finden Sie unter "Risk Factors" ("Risikofaktoren") in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC), unter anderem im letzten Jahresbericht auf Formular 10-K und im letzten Quartalsbericht auf Formular 10-Q. Brightcove übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände ändern oder aus anderen Gründen, und solche Aussagen sind nur zu dem Zeitpunkt aktuell, zu dem sie gemacht werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

