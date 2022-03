Türk Telekom entscheidet sich für Mavenir und ComPro für 4G/5G Open vRAN Pilot

Unterstützt die Gruppen Open RAN und Open Transport von Telecom Infra Project

Mavenir, der Netzwerksoftware-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und verändert, wie sich die Welt verbindet, verkündet heute, dass das Unternehmen von Türk Telekom für ein „Open virtualized RAN“-Pilotprojekt (Open vRAN) ausgewählt wurde. Telecom Infra Project (TIP) wird den Versuch unterstützen, und ComPro Information Technologies Inc. wird als Systemintegrator agieren.

Türk Telekom, der führende und erste integrierte Telekommunikationsbetreiber der Türkei, arbeitet schon lange an Open-RAN-Technologien, die in 5G-Netzen eine aktive Rolle spielen werden. Türk Telekom ist mit dieser Vision Mitglied von TIP, einer Non-Profit-Organisation, die offene Technologien und ein disaggregiertes Ökosystem unterstützt, um deren Einführung zu erleichtern und zu verbessern.

Das Pilotprojekt von Türk Telekom soll einen Beitrag zur Arbeit der Projektgruppen Open RAN und Open Transport innerhalb von TIP leisten. Die preisgekrönte Open-vRAN-Lösung von Mavenir, die auf der weltweit ersten vollständig containerisierten, virtualisierten „Open RAN Split 7.2x“-Architektur beruht, ermöglicht Betreibern eine höhere geschäftliche Agilität, Netzelastizität und Flexibilität. Mavenir stellt Türk Telekom eine komplette End-to-End-Open-vRAN-Lösung bereit, mit der eine einzige Architektur das bestehende 4G-Netz unterstützen und die Abdeckung für 5G verbessern wird. Die Verarbeitung wird in den zentralen Einheiten (Central Units, CUs) und verteilten Einheiten (Distributed Units, DUs) gebündelt, wodurch die Zellstandorte vereinfacht und die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) gesenkt werden. Hinsichtlich der Gesamtarchitektur umfasst die Hauptverantwortung von ComPro als Systemintegrator die rechtzeitige Lieferung und Installation verschiedener O-RAN-kompatibler Komponenten, während gleichzeitig die reibungslose Integration von Lösungen verschiedener Anbieter gewährleistet wird.

Das Pilotprojekt beinhaltet 4G Radio Units (RUs), 4G Small Cells und 5G Massive MIMO RUs mit eingebetteten Beamforming-Technologien, die mit den Fronthaul-Spezifikationen der O-RAN Alliance übereinstimmen. Bei dem Pilotprojekt wird Open vRAN im Türk Telekom Innovation Center und im Feld an Pilotstandorten getestet.

„Offene, virtualisierte und interoperable Netze, die auf Cloud-nativer Software und Technologien aufbauen, bieten eine deutliche Senkung der Investitions- und Betriebskosten bei gleichzeitiger Beschleunigung der Netzbereitstellung für CSPs“, sagte Puneet Sethi, Senior Vice President für RAN bei Mavenir. „Die Umstellung auf ein Open vRAN stellt für Türk Telekom einen Meilenstein als Branchenführer dar, und Mavenir ist stolz darauf, gemeinsam mit unserem Systemintegrator-Partner ComPro daran teilzuhaben. Türk Telekom baut ein Netzwerk der neuen Generation auf, indem es Anbieter basierend auf ihren Leistungen und innovativen Funktionen auswählt. Sobald Open vRAN in das Netz integriert ist, wird Türk Telekom die besten verfügbaren RAN-Produkte aus dem umfangreichen O-RAN-Ökosystem auswählen können.“

Yusuf Kıraç, CTO von Türk Telekom, kommentierte die Veröffentlichung folgendermaßen: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mavenir, ComPro und TIP bei diesem Open-vRAN-Pilotprojekt. Wir sehen, dass bahnbrechende Technologien wie Open vRAN ein riesiges Potenzial für die Zukunftsfähigkeit von Netzen haben. Wir sind stolz, dass wir zum Telecom Infra Project (TIP) beitragen können, und glauben fest daran, dass dieses und ähnliche Projekte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des O-RAN-Ökosystems und der Netze der Zukunft spielen werden.“

„Wir freuen uns, die Rolle des Systemintegrators im laufenden 4G/5G-Open-vRAN-Pilotprojekt der Türk Telekom mit Unterstützung des TIP zu übernehmen. Dies ist ein ehrgeiziges Unternehmen, das von Mavenir angeführt und von erstklassigen Technologieanbietern gebildet wird. Gemeinsam wollen wir eine ausgereifte Open-vRAN-Lösung bereitstellen, die den Weg für erhebliche OPEX/CAPEX-Einsparungen für den ersten integrierten Telekommunikationsbetreiber Türk Telekom in der Türkei ebnet“, so Hakan Yildiz, Vice President, ComPro Information Technologies.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über die Türk Telekom Gruppe:

Türk Telekom ist mit ihrer über 180-jährigen Geschichte der erste integrierte Telekommunikationsbetreiber in der Türkei. Türk Telekom bietet ein breites Servicenetz und eine umfangreiche Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden an und hat seine Mobilfunk-, Internet-, Telefon- und TV-Produkte und -Dienstleistungen unter der einheitlichen Marke „Türk Telekom“ zusammengefasst. Als „Multiplay-Anbieter der Türkei“ verfügt Türk Telekom zum 31. Dezember 2021 über 16,9 Millionen Festnetzanschlüsse, 14,3 Millionen Breitband-, 2,9 Millionen TV- und 24 Millionen Mobilfunkkunden. Die Unternehmen der Türk Telekom Gruppe erbringen Dienstleistungen in allen 81 Städten der Türkei und beschäftigen fast 36.000 Mitarbeiter mit der Vision, neue Technologien in der Türkei einzuführen und den Wandel der Türkei zu einer Informationsgesellschaft voranzutreiben. www.turktelekom.com.tr

Über ComPro:

ComPro möchte zur digitalen Transformation in der Türkei beitragen, indem es seit 1998 die Innovationen im IT-Bereich schnell umsetzt. Als offizieller Lösungsintegrator für internationale Unternehmen und größter Partner einiger dieser Unternehmen in der Türkei stellen wir unseren Kunden Produkte, Lösungen und Dienstleistungen dieser weltweit führenden Technologieanbieter zur Verfügung. ComPro passt sich schnell an die Virtualisierungs-/Cloudification-Revolution im Telekommunikationsbereich an und konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer NFVI-, xNF-, BSS-, 5G ORAN- und 5G Private Networks-Lösungen/Komponenten für CSP und große Unternehmen. www.compro.com.tr

