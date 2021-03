Türkei kündigt Afghanistan-Friedensgespräche für April an

Ankara/Berlin (Reuters) - Die Türkei will im April Friedensgespräche für Afghanistan ausrichten.

Die Gespräche zwischen den radikal-islamischen Taliban und der Regierung in Kabul müssten zielorientiert vorangebracht werden, zitierte die Agentur Anadolu am Freitag Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Das genaue Datum für das Treffen blieb zunächst offen. US-Außenminister Antony Blinken hatte jüngst ein solches Treffen in der Türkei angekündigt. Russland hatte seinerseits am Dienstag erklärt, noch im März eine Afghanistan-Konferenz abzuhalten.

Die USA hatten jüngst Grundzüge eines neuen Friedensplans für Afghanistan ins Gespräch gebracht. Demnach soll es unter anderem eine Übergangsregierung und Neuwahlen auf Grundlage einer neuen Verfassung geben. Welche Chancen das Vorhaben hat, ist offen. Die Taliban und die Kabuler Regierung hatten in der Vergangenheit Einwände gegen Schlüssel-Ideen des US-Vorschlags.

Der neue US-Präsident Joe Biden will die festgefahrenen Gespräche vor dem 1. Mai wiederbeleben. Dann sollen nach bisheriger Planung die 2500 US-Soldaten das Land verlassen, die noch in Afghanistan sind. Darauf hatten sich Anfang 2020 Bidens Vorgänger Donald Trump und Taliban-Vertreter geeinigt. Im Gegenzug sollten die Taliban auf Gewalt verzichten und mit der Regierung in Kabul einen Friedensvertrag aushandeln. Allerdings nimmt die Zahl der Anschläge und Angriffe seit Wochen zu. Die neue US-Regierung hatte deshalb erklärt, sie prüfe, ob sie angesichts dieser Entwicklung am Abzug festhalte.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte jüngst eine gemeinsame transatlantische Afghanistan-Politik gefordert. Er sei wie US-Außenminister Blinken der Ansicht, dass für einen Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssten. Man habe nicht über Jahre so großen Opfer erbracht, um erleben zu müssen, wie das Land erneut im Chaos versinke. In Afghanistan sind auch 1300 deutsche Soldaten stationiert.