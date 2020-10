Türkei sichert Aserbaidschan im Bergkarabach-Konflikt Militärhilfe zu

Ankara (Reuters) - Im Konflikt um die Kaukasus-Region Bergkarabach hat die Türkei Aserbaidschan militärische Hilfe zugesichert.

Sollte die Regierung in Baku es wünschen, würde die Türkei ohne Zögern auch Soldaten entsenden, sagte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Mittwoch dem Sender CNN Türk. Derzeit liege ein solches Gesuch aber nicht vor. Oktay kritisierte zudem die sogenannte Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die bei der Konfliktlösung helfen soll. Sie unterstütze Armenien sowohl politisch als auch militärisch, warf Oktay der Gruppe vor. Sie besteht aus Russland und Frankreich, die hinter Armenien stehen, sowie den USA.

Am Mittwoch hatte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Konflikts gedämpft, während die Kämpfe in der Region weitergingen. In Bergkarabach leben überwiegend christliche Armenier, die dortige Führung wird von der armenischen Regierung in Jerewan unterstützt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich jedoch 1991 losgesagt hatte.