Türkei und Griechenland wollen Beziehungen verbessern

Ankara/Athen (Reuters) - Die Türkei und Griechenland wollen nach Konflikten über Hoheitsrechte im Mittelmeer und anderen Streitigkeiten ihre Beziehungen verbessern.

Griechenlands Außenminister Nikos Dendias erklärte nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Montag, man wolle die "ernsthaften Gegensätzlichkeiten" überwinden. Cavusoglu sagte, beide Länder wollten konkrete Schritte zur Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen einleiten. Man habe sich auf 25 Maßnahmen verständigt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis planten ein bilaterales Treffen am Rande des Nato-Gipfels am 14. Juni in Brüssel, kündigte Cavusoglu an. Dendias bilanzierte: "Das Ziel des heutigen Treffens ist der Versuch, einen Verhandlungsprozess anzustoßen und, wenn möglich, zu einer schrittweisen Normalisierung der Situation im Laufe der Zeit zu kommen."

Im östlichen Mittelmeer prüfte die Türkei Öl- und Gasfördergelegenheiten. Die Gebiete werden jedoch auch von Zypern und Griechenland beansprucht.