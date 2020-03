Türkei verlegt 1000 Polizisten an Grenze zu Griechenland

Edirne (Reuters) - Die Türkei verlegt 1000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland.

Das kündigte das türkische Innenministerium am Donnerstag an. Seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende erklärt hatte, die türkische Grenze zur EU sei offen für Migranten und Flüchtlinge, ist die Lage an der Grenze eskaliert. Dort haben sich auf türkischer Seite mehr als 10.000 Migranten versammelt, um von dort aus nach Westeuropa zu kommen. Die EU unterstützt die griechischen Behörden, die dies verhindern wollen.

Die Türkei hatte am Mittwoch griechische Sicherheitskräfte für den Tod eines Migranten verantwortlich gemacht, was die griechische Regierung als falsch zurückwies.