Türkei zieht Truppenteile in Syrien zurück

Ankara (Reuters) - Die Türkei zieht Insidern zufolge Truppenteile im Bürgerkriegslands Syrien aus dem von der Regierung in Damaskus kontrollierten Gebiet zurück.

Sieben Beobachtungsposten im Nordwesten des Landes seien evakuiert worden und die Soldaten in das von Rebellen gehaltene Gebiet verlegt worden, hieß es von türkischer Seite am Freitag. Dies sei eine Reaktion auf die neue Lage nach einer Vereinbarung mit Russland, das in dem Konflikt den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt, sagte ein Insider.

Die Türkei, die in Syrien einige Rebellengruppen unterstützt, hatte 2018 als Teil eines brüchigen Waffenruhe-Abkommens Dutzende Beobachtungsposten in der Region errichtet. Im vergangenen Jahr wurden allerdings mehrere dieser Posten von syrischen Truppen eingekreist. Die Türkei kündigte damals zwar an, an den Posten festzuhalten, begann aber im Oktober mit einem Abzug.

Rebellenangaben zufolge sind derzeit noch bis zu 15.000 türkische Soldaten im Nordwesten Syriens stationiert. Die Türkei hat bereits fast vier Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen und will einen weiteren Zustrom von Menschen, die vor den Kämpfen fliehen in der Grenzregion fliehen.