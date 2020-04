Türkische Notenbank senkt Leitzins deutlich

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Zentralbank bleibt auch in der Corona-Krise auf Zinssenkungskurs. Wie die Notenbank am Mittwoch in Ankara mitteilte, sinkt ihr Leitzins um 1,0 Prozentpunkte auf 8,75 Prozent. Es ist die achte Reduzierung in weniger als einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt mit einer geringeren Senkung um 0,5 Punkte gerechnet. Allerdings gab es auch viele Experten, die eine stärkere Reduzierung erwartet hatten als der Konsens.

Nach Auffassung von Fachleuten bewegt sich die türkische Zentralbank auf einem riskanten Pfad: Auf der einen Seite sprechen die Auswirkungen der Corona-Krise und die rückläufige Inflation - eine Folge des Ölpreiseinbruchs - für niedrige Leitzinsen. Auf der anderen Seite liegen die Leitzinsen schon seit längerem deutlich unterhalb der Inflationsrate. Die Währung der Türkei, die Lira, steht daher schon seit geraumer Zeit unter Abwertungsdruck. Nach dem Zinsentscheid der Zentralbank gab die Lira zu Dollar und Euro moderat nach./bgf/jsl/fba