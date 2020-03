Türkische Regierungskreise - Putin und Erdogan könnten Waffenruhe vereinbaren

Moskau/Ankara (Reuters) - Das laufende Moskauer Spitzentreffen zu Syrien könnte nach türkischen Angaben zur Vereinbarung einer Waffenruhe führen.

Es sei wahrscheinlich, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan endlich auf eine Feuerpause verständigten, sagte ein türkischer Regierungsvertreter vor Beginn der Gespräche am Donnerstag. "Die politische Diplomatie wird heute entschlossener sein, als die militärische Diplomatie." Nach Angaben des Kreml sprachen die beiden Präsidenten zunächst drei Stunden alleine miteinander. Inzwischen seien Vertreter ihrer Regierungen hinzugestoßen.

Bei dem Treffen steht die Lage in der umkämpften, an die Türkei grenzende syrische Rebellenprovinz Idlib im Mittelpunkt. Die Türkei ist in der Region mit eigenen Soldaten vor Ort und unterstützt Aufständische. Russland ist dagegen der wichtigste militärische Verbündete der syrischen Regierungstruppen, die mithilfe der russischen Luftwaffe versuchen, die letzte große Rebellenhochburg unter ihre Kontrolle zu bringen. Wegen der Kämpfe sind rund eine Million Syrer auf der Flucht nach Norden in Richtung türkischer Grenze. Die Türkei hat allerdings bereits etwa 3,6 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen. Noch mehr schafft sie nach eigenen Angaben nicht. Sie hat deshalb die Grenzen zur EU geöffnet.