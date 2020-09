Türkische Zentralbank erhöht überraschend die Leitzinsen

Istanbul (Reuters) - Die türkische Zentralbank hat überraschend ihre Leitzinsen angehoben.

Sie entschied, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld um 200 Basispunkte auf 10,25 Prozent zu erhöhen, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Es ist die erste Zinsanhebung seit rund zwei Jahren. Die Landeswährung Lira hatte zuvor im vergangenen Monat mehrere Rekordtiefs markiert.

In diesem Jahr hat die Lira gegenüber dem Dollar bereits 23 Prozent an Wert eingebüßt. Eine hohe Inflation und geschröpfte Devisenreserven der Zentralbank setzen der Landeswährung momentan zu. Dazu kommt die steigende Nachfrage der Türken nach harten Devisen. Nur drei von 17 befragten Volkswirten hatten mit einer Zinserhöhung gerechnet. Die Lira zog nach dem Beschluss zum Dollar auf 7,5600 an von zuvor rund 7,71.