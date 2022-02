TUI-Aktie: 2 Gründe, warum sie kaum steigt!

TUI-Aktien liegen immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau vom November 2019. Langfristig sieht es leider noch schlechter aus. So steht der heutige Kurs fast 90 % unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 1999 (08.02.2022).

TUI -Ergebnisse ziehen an

Doch seit einigen Quartalen ziehen die Buchungen wieder an. Im ersten Geschäftsquartal 2022 verzeichnete TUI mit 2,3 Mio. mehr als viermal so viele Gäste wie im Vorjahreszeitraum (0,5 Mio.). So konnte der Konzern seinen Umsatz um 406,1 % auf 2.369,2 Mio. Euro steigern. Doch unter dem Strich stand weiterhin ein deutlicher Verlust von -386,5 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal lag er bei -790,3 Mio. Euro.

Zwar sind dafür auch Sondereffekte verantwortlich, doch auch das bereinigte EBIT wies mit -273,6 Mio. Euro weiterhin einen deutlichen Verlust aus. Im Vorjahresquartal betrug es -675,8 Mio. Euro. Der Markt hat bei einem so deutlichen Umsatzanstieg ein besseres Ergebnis erwartet, weshalb die Aktie heute (08.02.2022) auf Xetra sogar um -0,82 % verlor. Die weiterhin hohen Verluste sind ein Grund, warum die TUI-Aktie in den letzten Monaten kaum gestiegen ist.

Mit einem bereinigten EBIT von 61,1 Mio. Euro ist das Segment Hotels & Resorts wieder profitabel. Es konnte seinen Umsatz um 251 % auf 198,3 Mio. Euro steigern.

Im Bereich der Kreuzfahrten verbesserte sich das bereinigte EBIT von -98,4 auf -31,7 Mio. Euro. Der Umsatz stieg hier von 0,6 auf 34,2 Mio. Euro.

TUI Musement konnte den bereinigten operativen Verlust von -32,6 auf -12,7 Mio. Euro eingrenzen. Der Umsatz legte hier von 10,5 auf 66,3 Mio. Euro zu.

Märkte & Airlines, welches derzeit den größten Ergebnisbeitrag leistet, konnte den bereinigten operativen Verlust von -423,1 auf -259,0 Mio. Euro verringern. Dennoch fällt er derzeit immer noch deutlich negativ aus. Der Umsatz stieg hier um 420,8 % auf 2.053,4 Mio. Euro.

Positive Aussichten

TUI hat in diesem Jahr alle Trümpfe in der Hand, denn das Buchungsniveau steigt zusehends. Der Konzern berichtet für den Sommer 2022 sogar schon von Neubuchungszahlen, die über dem Vorkrisenniveau liegen. Sie sind Fluch und Segen zugleich, denn die Anleger und der Markt erwarten somit auch bald auf Konzernebene wieder schwarze Zahlen.

„Wir erwarten einen starken Sommer 2022. Der Weg aus der Pandemie zeichnet sich immer klarer ab. Die Nachfrage nach Reisen ist über alle Märkte hoch. TUI hat die Zeit zur Transformation genutzt: Wir sind heute schlanker und effizienter und werden profitabler als vor der Krise. Auf dieser Basis werden wir die Rückführung der staatlich gewährten Hilfen und die Ausrichtung auf neues Wachstum vorantreiben“, verspricht der CEO Fritz Joussen.

Im April 2022 möchte TUI bereits 700 Mio. Euro seiner insgesamt 4,3 Mrd. Euro Staatshilfen zurückzahlen. Doch die Rückführung der verbleibenden Summe würde ohne weitere Kapitalmaßnahmen viele Jahre in Anspruch nehmen, sodass die Ausgabe weiterer Aktien oder Anleihen wahrscheinlich ist. Dies könnte dazu führen, dass die Aktie trotz eventuell positiver Ergebnisse kaum steigt, und stellt somit den zweiten Belastungsfaktor dar.

