TUI Aktie - Die Lage ist extrem angespannt!

Zu heftigen Kursschwankungen kommt es momentan in der TUI-Aktie, die im frühen Freitagshandel im zweistelligen Prozentbereich nachgibt, so steht es zumindest auf dem Kurszettel. Verantwortlich dafür ist die am Montag beschlossene Kapitalerhöhung. Es wird mehr als 500 Mio. neuer Aktien zu einem Bezugspreis von 1,07 EUR geben. Inhaber von 29 alten Aktien haben jetzt das Recht, 25 neue TUI-Aktien zum Preis von 1,07 EUR zu beziehen. Am Markt findet heute die Preisanpassung mit Blick auf das Bezugsrecht statt. Optisch führt dies zu kräftigen Verlusten, die sich jedoch nicht im Depot der Aktionäre niederschlagen. Das Bezugsrecht, welches ebenfalls im Depot der Anleger liegt, wird auf Xetra aktuell zu 2,30 EUR gehandelt. Die Aktie selbst verliert aber gerade einmal ca. 1 EUR.

Der Staat muss(te) eingreifen!

Warum es überhaupt zu solchen Maßnahmen kommen musste, dürfte wohl jedem klar sein. Die Reisebranche hat es in der Corona-Krise voll erwischt. Bereits nach der ersten Lockdown-Phase waren die Auswirkungen der Krise extrem. So verzeichnete beispielsweise die Buchungsplattform Booking.com einen Rückgang der Buchungen bis September 2020 von 47 %. Solche Entwicklungen gehen an einem Konzern wie TUI nicht spurlos vorüber. Die Folge waren diverse staatliche Rettungspakete im vergangenen Jahr. Insgesamt stützt der Staat den Konzern nun mit 4,3 Mrd. EUR, wobei knapp 3 Mrd. EUR Kredite der Förderbank KfW sind.

Die Hoffnung auf ein Ende der Krise ist da!

Diese Rettungsmaßnahmen und eine mögliche Entspannung in der Corona-Krise dank funktionierender Vakzine sorgten in der TUI-Aktie seit Monaten für eine Stabilisierung. Um daraus einen Boden werden zu lassen, müsste der Aktienkurs aber nachhaltig über 7,16-8,00 EUR ausbrechen. Dann läge ein großer Doppelboden mit entsprechenden Potenzialen vor. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg, wie auch die heutigen Kursverluste zeigen. Positiv ist, dass die Bullen zumindest Intraday den Unterstützungsbereich ab ca. 4,30-4,00 EUR halten konnten. Sollten wir wieder unter dieses Kursniveau zurückfallen, könnte es zu einem Test von 3,00-2,42 EUR und damit den bisherigen Bärenmarkttiefs kommen.

