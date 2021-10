TUI-Aktie: Nur noch 2,15 Euro wert?

Ist die TUI-Aktie etwa nur noch 2,15 Euro wert? Eine interessante Frage, die wir definitiv aus mehreren Perspektiven heraus beantworten können. Wenn wir jedenfalls den aktuellen Aktienkurs von 3,45 Euro betrachten, erkennen wir: Man muss als Investor zumindest mehr bezahlen, um in den Genuss des Besitzes der Anteilsscheine zu kommen.

Trotzdem ist der Wert der 2,15 Euro je TUI-Aktie natürlich aus der Luft gegriffen. Riskieren wir einen Blick darauf, woher er kommt. Beziehungsweise auch darauf, was er bedeutet. Im Endeffekt ist es vor allem eine weitere spannende Wendung im Kontext der Aktie.

TUI-Aktie: 2,15 Euro je Aktie an Wert?

Wie du als Foolisher Investor vielleicht mitbekommen hast, beschafft sich der Reisekonzern neues, frisches Kapital. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung sollen 1,1 Mrd. Euro erlöst werden. Das Geld wiederum möchte man zur Stärkung der Bilanz und zur Rückzahlung der Liquiditätshilfen verwenden. Ohne Zweifel ein Schritt in die richtige, nicht mehr ganz so verschuldete Richtung.

Was wir jedoch mit Blick auf die Kapitalerhöhung auch sagen können: Mit einem Bezugspreis von 2,15 Euro liegt der eingesammelte Wert deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs. Dass der Reisekonzern je 21 bestehender Alt-Aktien zehn neue herausgibt, zeigt: Alleine die Menge könnte ein Grund für den günstigeren Kurs sein. Es gibt schließlich eine deutliche Verwässerung. Trotzdem ist das ein geringer Wert für die TUI-Aktie.

Liegt der Wert der TUI-Aktie entsprechend bei lediglich 2,15 Euro? Das können wir so natürlich nicht behaupten. Allerdings ist das der Preis, mit dem das Management jetzt auf Kapitalfang geht. Natürlich sind die 2,15 Euro nicht unbedingt prägend für die Investitionsthese. Aber doch eine bemerkenswerte Randnotiz.

Ein sinkender Wert …?

Was wir mit Blick auf die TUI-Aktie und die Kapitalerhöhung jedenfalls sagen können, ist, dass die Anteilsscheine im Wert zuletzt weiter gesunken sind. Der aktuelle Aktienkurs ist dabei zum Ende der Woche um ca. 15 % korrigiert. Noch im Sommer konnte der Reisekonzern immerhin die Marke von 5 Euro kurzfristig zurückerobern.

Welchen Wert du der TUI-Aktie im Endeffekt beimessen möchtest, ist natürlich sowieso deine finale Entscheidung. Risiken, Chancen, Turnaround, Pandemie und der Winter im Reisemarkt könnten relevante Schlagworte sein. Aber eben auch die aktuelle Kapitalerhöhung, die erneut zu einer signifikanten Verwässerung der Aktienbasis führt. Einen fairen Wert unternehmensorientiert zu ermitteln fällt mir zumindest im Moment eher schwer.

