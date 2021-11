TUI-Aktie: Welches Risiko für 26 % Kursperformance?!

Bei der TUI-Aktie hat es im Laufe dieser Woche wieder etwas mehr Optimismus gegeben. Teilweise berechtigt, wie wir gleich etwas näher sehen werden. Aber auch, weil ein Analyst sich mal wieder positiv zu der Aktie des kriselnden Reisekonzerns geäußert hat.

So war es die Bank of America, die die TUI-Aktie auf Kaufen setzte. Sowie ein Kursziel ausgegeben hat, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Pluspotenzial von 26 % bieten sollte. 26 %, das ist natürlich nicht die Welt. Und der Fool in mir fragt sich direkt zweierlei: Zum einen, kann die Reise weitergehen? Zum anderen, welches Risiko muss ich dafür in meinem Depot erdulden? Genau diesen zwei Pfaden wollen wir heute ein wenig folgen.

TUI-Aktie: Endlich Besserung …?

Die Bank of America spricht von möglicher Besserung bei der TUI-Aktie. Im Endeffekt dürfte das aufgrund des nicht mehr vorhandenen Lockdowns der Fall sein. Sowie auch mit der Perspektive, dass Reisen grundsätzlich im Herbst und Winter weiter möglich ist. Noch vor einem Jahr hat die Situation deutlich anders ausgesehen.

Reicht das für den Turnaround? Möglicherweise ist dieses Thema gerade jetzt besonders relevant. Pfizer hat schließlich einen ersten Durchbruch bei einem Mittelchen vermeldet, das das Risiko eines Krankenhausaufenthalts bei der Hochrisikogruppe um bis zu 89 % verringern soll. In der jeweiligen Testgruppe sei außerdem kein Patient an COVID-19 verstorben. Das könnte ein wichtiges, größeres Mosaikteilchen in Richtung Normalität und mehr alltägliches Leben sein. Zumindest, wenn das Produkt alsbald auf den Markt kommt.

Für die TUI-Aktie ist Normalität jetzt grundsätzlich ein wichtiger Faktor. Der Turnaround der arg gebeutelten, verwässerten und zuletzt häufiger verlustreichen Aktie benötigt Normalität und den gewohnten Reiseverkehr. Möglicherweise sieht die Bank of America, beziehungsweise der besagte Analyst, das jetzt auf die Aktie zukommen. Vielleicht auch durch das Präparat, das Hoffnung auf weniger schwere Verläufe macht.

Welches Risiko trägt man als Investor weiterhin?

Trotzdem gibt es weiterhin Risiken bei der TUI-Aktie. Schon der Blick in die Tagespresse mit 34.000 Neuinfektionen zeigt, dass wir uns inmitten einer vierten Welle befinden. Herbst und Winter sind entsprechend eine größere Herausforderung innerhalb der Pandemie. Wobei der Lockdown und wesentliche Einschränkungen eben noch ausbleiben.

Unternehmensorientiert kommt außerdem das Verschuldungsrisiko hinzu. Die TUI-Aktie ist weiterhin dabei, die eigene Bilanz wieder aufzupeppen. Außerdem gibt es unternehmensorientiert saisonale Risiken im Reiseverkehr, die jedoch durch das Bedürfnis, Urlaub aufholen zu müssen, kompensiert werden könnten.

Trotzdem: Wenn ich als Fool 26 % Kurspotenzial sehe und mir den unternehmensorientierten Gesamtmix in dem Pandemie-Markt ansehe, so komme ich doch zu einer Erkenntnis. Der Preis und das Potenzial sind mir das unternehmensorientierte Risiko nicht wert. Auch wenn langfristig und mit einer verbesserten COVID-19-Perspektive mehr Normalität grundsätzlich den Turnaround bringen könnte.

Der Artikel TUI-Aktie: Welches Risiko für 26 % Kursperformance?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images