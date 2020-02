TUI: Bullen werfen hin

Teilweise herrschen Flug- und Einreiseverbote. Ein Blick auf den Kursverlauf der TUI-Aktie seit Ende 2019 offenbart einen intakten Abwärtstrend, der im Zuge der Epidemie unter die Unterstützung von 10,15 Euro auf einen Wert von 9,22 Euro weiter abwärts führte. Zwar konnte sich nur wenig später eine Erholungsbewegung durchsetzen, diese endete aber bereits am 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie). Betrachtet man den Kursbewegung seit Ende 2019, lässt sich bislang aber nur eine halbfertige dreiwellige Korrekturbewegung erahnen, weitere Verluste könnten unter den gegebenen Umständen folgen und locken womöglich noch weitere Verkäufer in den Markt.

2019´er Tiefs im Fokus

Die Ausdehnung der ersten Abwärtsbewegung auf 9,22 Euro und anschließende Erholung sind nur Teil einer größeren Kursbewegung. Eine zweite Abwärtswelle dürfte vermutlich in den Bereich der Verlaufstiefs aus 2019 bei 7,76 Euro weiter abwärts reichen, wodurch sich ein Short-Investment weiterhin anbietet. Dazu kann man beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6L23 setzen. Mit zwischengeschalteten Erholungstendenzen muss trotzdem gerechnet werden, allerdings wird der TUI-Aktie kein höherer Anstieg, als bis zur Unterkante der zu gestern gerissenen Kurslücke bei 9,52 Euro zugetraut. Sollte es widererwarten über 10,20 Euro aufwärts gehen, bestünde die Möglichkeit zurück an den EMA 50 bei 10,86 Euro zurückzukehren. Aber erst oberhalb von 11,00 Euro wird tatsächlich eine größere Erholung in Richtung 12,50 Euro bzw. den EMA 200 (rote Linie) bei 13,21 Euro erwartet.

TUI (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9,22 // 9,50 // 10,00 // 10,06 // 10,49 // 10,85 Euro Unterstützungen: 8,84 // 8,74 // 8,63 // 8,34 // 8,08 // 7,76 Euro

Fazit

Über das vorgestellte Unlimited Turbo Short Zertifikat WKN MC6L23 erhalten Anleger nun die Möglichkeit an einem potenziellen Rückläufer der TUI-Aktie bis in den Bereich von 7,76 Euro zu partizipieren und hierbei eine Rendite von 80 Prozent herauszuholen. Als Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 9,50 Euro angesetzt werden, ist mit jedem Kursabschlag aber auch merklich nachzuziehen. Der Anlagehorizont beträgt nur wenige Tage, eine striktes Stop-Management bleibt unerlässlich. Orientierungshalber ist ein Ziel im Schein bei 2,28 Euro angegeben, der Ausstiegskurs hingegen bei 0,54 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC6L23 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,24 - 1,26 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 10,00 Euro Basiswert: TUI KO-Schwelle: 10,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,28 Euro Hebel: 7,0 Kurschance: + 80 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.