TUI - Die Aktie startet ihre bullische Reise!

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 4,895 € (XETRA)

Die TUI-Aktie scheint weiterhin eine der Lieblinge privater Trader und Anleger zu sein. Mit knapp 2.800 ausgeführten Orders ist die Aktie nach gerade einmal einer regulären Handelsstunde die mit Abstand am aktivsten gehandelte Aktie auf Tradegate und wenn man sich das Chartbild anschaut, ahne ich warum. Zum einen ist die Aktie seit geraumer Zeit sehr volatil. Höhere Volatilität bedeutet auch höhere Renditechancen. Wenn dann auch noch eine fundamental und charttechnisch interessante Entwicklung zu erkennen ist, wer kann da schon „Nein“ sagen?

Die aktuellen Pluspunkte!

Fundamental setzen die Marktteilnehmer auf ein baldiges Ende der Corona-Krise und dann sollten Unternehmen wie der weltgrößte Touristikkonzern profitieren können. Hier gibt es viel aufzuholen. Das Interesse an Reisen und Co. dürfte nach einem schwierigen Corona-Jahr gewaltig sein.

Aber auch charttechnisch hat die Aktie momentan viel zu bieten. Eine Flaggenformation wird heute überwunden. Bereits gestern wurde diese getestet, jedoch fiel die Aktie unter hohem Volumen noch per Tagesschlusskurs in die Flagge zurück. Heute schaffen wir es auf ein kurzfristig neues Hoch, was nach dem gestrigen volumenstarken Handel zwischen Bullen und Bären positiv zu werten ist. Zudem könnte man jetzt dauerhaft Kurse oberhalb des EMA50 etablieren und so auch aus dieser Perspektive heraus einen Aufwärtstrend etablieren.

Wohin geht die Reise?

Bei aller Euphorie müssen wir natürlich festhalten, dass die Hoffnung auf bessere Zeiten da ist, aber erst die nächsten Wochen und Monate zeigen werden, wie berechtigt diese Hoffnungen sind. Aus technischer Sicht wäre jetzt zunächst ein Anlauf auf den entscheidenden Widerstandsbereich ab ca. 6,50 EUR zu erwarten. Die dortige Widerstandszone wird man nur schwer überwinden können, wenn sich die Rahmendaten wieder verschlechtern. Sollten die Hoffnungen der Anleger aber auch durch harte Fakten bestätigt werden, könnte man den sich bis 7,20 EUR hinziehenden Widerstand tatsächlich knacken und so einen großen Boden vollenden.

Im aktuellen Rallyversuch ist für mich kurzfristig der Preisbereich bei 4,25-3,95 EUR eine wichtige Preiszone. Wenn wir wirklich einen Aufwärtstrend mit dem obigen Ziel starten, sollte man diesen Preisbereich nicht mehr nachhaltig unterschreiten. In einem solchen Fall steigt nämlich das Risiko an, doch noch in einer Konsolidierung und nicht in einem Trend zu sein.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)