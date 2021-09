TUI - Ein Tanz auf Messers Schneide!

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 3,556 € (XETRA)

In der TUI-Aktie dominieren seit einigen Wochen wieder die Verkäufer das Kursgeschehen. Zwar hat sich die Lage in der Corona-Krise in den vergangenen Monaten entspannt, überwunden ist die Krise aber noch nicht. Das bekommt natürlich auch die Tourismusbranche zu spüren. Man ist dort weiterhin weit von den Vorkrisenniveaus entfernt und momentan ist der Markt was die Zukunft angeht, eher zurückhaltend. So zumindest ließen sich die jüngsten Verkäufe in der TUI-Aktie werten.

Tage der Entscheidung!

Mit Blick auf den Chart könnte es in TUI derzeit zu einer neuen Entscheidung auf mittelfristiger Ebene kommen. Die Bullen kämpfen derzeit mit dem Unterstützungsbereich bei 3,50-3,40 EUR. Sollte dieser Supportbereich aufgegeben werden, läuft die Aktie Gefahr, weiter in Richtung 2,50 EUR nachzugeben. Selbst ein Rückfall auf 1,75 EUR wäre technisch gesehen möglich, womit man dann auch wieder in der Preiszone aus dem letzten Jahr unterwegs sein würde.

Alternativ zu diesem bärischen Verlauf halten die Bullen den Supportbereich bis hin zu 3,40 EUR (kurzfristiges Stoppfischen ist erlaubt). Parallel dazu sollte man sich schnell von diesem Support nach oben entfernen und möglichst zügig den EMA 50 und den Widerstandsbereich bei 4,08 EUR überwinden. Dann könnte die obere Trendlinie im Bereich von 4,85 EUR angelaufen werden, wobei man dort beginnend auf einen mittelfristig starken Widerstandsbereich trifft.

Fazit: eine Spekulation auf der Longseite wäre in TUI vor allen Dingen aus CRV-Gesichtspunkten interessant. Ob man damit jedoch durchkommen wird, bleibt abzuwarten. Wir stehen in einem wichtigen Entscheidungsbereich und noch ist diese Entscheidung nicht gefallen. Wer den aktuellen Trend favorisiert, dürfte sich aber auf die Seite der Verkäufer schlagen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

TUI AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)