TUI - Eine Aktie vor dem großen Comeback?

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 4,148 € (XETRA)

Anfang der Woche meldete sich das Management von TUI zu Wort und stellte eine rasche Erholung in der Touristikbranche in Aussicht (wir berichteten). Diese Nachricht kam bei den gescholtenen Anleger natürlich sehr gut an und ausgehend vom Korrekturtief knapp oberhalb von 3,50 EUR zog der Aktienkurs dynamisch an. Auch gestern kam es zu weiteren Käufen und mit diesen erreichte die Aktie die erste Entscheidungszone, den EMA 50.

Optimismus bei Aktionären

Intraday gab es gestern am EMA leichte Verkäufe und auch im frühen Mittwochshandel reicht das Kaufinteresse noch nicht aus, um diese Hürde zu überwinden. Aktuell notiert die Aktie jedoch leicht im Plus und kann sich damit auch im Vergleich zum Gesamtmarkt gut behaupten - und das trotz der Herausforderung am EMA 50. Dies bestätigt die momentan gute Stimmung, womit die Chance steigt, in den nächsten Tagen die obere Widerstandslinie im Bereich von 4,675 EUR anzulaufen. Eventuell wird man aber um den EMA 50 herum ein wenig Luftholen müssen.

Neben dem bullischen Szenario gibt es natürlich auch aktuell eine bärische Variante. Im Rahmen dieser Scheitern die Käufer nachhaltig um den EMA 50 herum und steuern ein neues Korrekturtief bei und unterhalb von 3,50 EUR an. Wenn der dortige Support nachhaltig gebrochen wird, könnte man sogar zu den Oktobertiefs im Bereich von 3 EUR zurückkehren.

Charttechnik ist nicht alles!

Neben der charttechnische Ausgangsbasis wollen Anleger in den nächsten Tagen und Wochen natürlich auch konkrete Bestätigungen für die anfangs der Woche gemachten Aussagen sehen. D.h., es muss zu einer Entspannung am Touristikmarkt kommen. Große Lockdown-Verlängerung oder ähnliches, dürften im aktuellen Umfeld alles andere als gut ankommen und könnten die bullischen Bemühungen wieder zunichtemachen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)