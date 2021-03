TUI - Steigende Inzidenz sorgt für Angst bei Anlegern

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 4,354 € (XETRA)

Der Corona-Inzidenz-Wert stieg in den vergangenen Tagen über 100 an und überschritt damit die kritische Schwelle. Nun wird erneut über verschärfte Corona-Maßnahmen und eine Verlängerung des Lockdowns nachgedacht und wen könnte dies stärker treffen, als die Tourismusbranche. Hier machen sich erneut Sorgen breit, dass die langsam in Schwung gekommene Reiselust der vergangenen Tage verpufft. So stemmt sich die gesamte Branche heute früh auch gegen eine neue mögliche Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. Spätestens bei einer solchen Maßnahme dürfte der Reiseverkehr komplett zusammenbrechen, selbst wenn theoretisch vereinzelte Reisen möglich wären. Wer will schon für 14 Tage nach seinem Urlaub in Quarantäne gehen?

Blinder Aktionismus kann teuer werden!

Angesichts solcher Aussichten ist es kein Wunder, dass Tui-Anleger der Mut verlässt und die Aktie nach Freitag weiter stark verkauft wird. Damit schmelzen die seit Mitte Februar aufgelaufenen Gewinne dahin. Damals wurde eine bullische Flaggenformation nach oben aufgelöst, wobei zuvor auch der EMA 50 überwunden werden konnte. Noch lassen sich die aktuellen Kursverluste als Pullback auf diese bullischen Signale werten, wobei wir ab ca. 4,25 EUR eine Unterstützungszone erreichen, die sich bis ca. 3,94 EUR hinzieht. Von hier aus könnte ein Angriff auf 4,75 EUR und den dortigen Widerstand folgen. Im besten Fall kann man sogar den Aufwärtsimpuls vom Februar wieder aufnehmen und mittelfristig 7,25 EUR anlaufen.

Dieser Ausblick darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kurzfristigen Risiken deutlich zugenommen haben. Momentan sind nämlich lediglich fallende Kurs zu sehen. Es wird sich erst zeigen müssen, ob im angesprochenen Supportbereich genug Kaufinteresse aufkommt. Dazu wäre es sicherlich nicht verkehrt, wenn sich die Corona-Lage in irgendeiner Form wieder etwas entspannen würde. Ist dies nicht der Fall oder kommt es gar zu einer weiteren Verschärfung, ist ein Comeback der Bullen in der TUI-Aktie mehr als fraglich. Vielmehr könnte es dann wieder abwärts auf 3,7-3,50 EUR gehen. Angesichts solcher Aussichten bleibt die Aktie derzeit spekulativ.

