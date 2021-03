TUI vs. TFO: Das wäre für mich die einzige unternehmensorientierte Turnaround-Option!

Obwohl die Aktien von TUI und Tanger Factory Outlet Centers zwei gänzlich unterschiedliche operative Ausrichtungen besitzen, haben sie wesentliche Gemeinsamkeiten. Beide sind aufgrund von COVID-19 zunächst in eine schwierigere Phase gegangen. Beide besitzen jedoch mit dem Einzelhandel und dem Tourismus zwei Segmente, die zumindest grundsätzlich intakt sind. Das könnte einen Turnaround implizieren.

Allerdings bestehen bei TUI und Tanger Factory Outlet Centers auch weiterhin Risiken. Der Einzelhandel könnte vom E-Commerce immer weiter in den Hintergrund gerückt werden. Der Reisemarkt wird sich möglicherweise nach einem kurzen Aufflackern nicht mehr in Gänze erholen.

Trotzdem: Beide Aktien könnten für Contrarians eine Turnaround-Option darstellen. Trotzdem habe ich einen klaren Favoriten, was nicht bloß unbedingt mit den Chancen und Risiken im Markt zusammenhängt. Nein, sondern auch mit der allgemeinen bilanziellen Situation.

TUI vs. TFO: Verschiedene Ausgangslagen

Wir können eines sehr allgemein festhalten: Bei der Aktie von TUI gibt es inzwischen eine überaus hohe Verschuldung. Das deutsche Reiseunternehmen hat sich über inzwischen drei teilweise staatliche Rettungspakete ordentlich Liquidität gesichert. Das Volumen beläuft sich auf über 4 Mrd. US-Dollar, was jetzt natürlich die Bilanz belastet. Unternehmensorientiert könnte das etwas weniger attraktiv sein. Aber über Geschmack lässt sich gerade beim Turnaround bekanntlich streiten.

Tanger Factory Outlet Centers hingegen ist weiterhin eigentlich ziemlich solide kapitalisiert, trotz COVID-19. Der Blick in das aktuelle Zahlenwerk und die Bilanz zeigt, dass hier die Liquiditätslage weiterhin relativ entspannt ist. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust sitzt nicht bloß auf 84,8 Mio. US-Dollar in Cash und kurzfristigen Anlagen. Nein, sondern auch die Gesamtverschuldung ist nicht derart eskaliert.

Mit rund 1,567 Mrd. US-Dollar ist die Gesamtverschuldung inzwischen sogar etwas besser als im Vorjahr. Hier lag der Wert schließlich noch bei 1,569 Mrd. US-Dollar. Das zeigt mir, dass das Gesamtpaket deutlich solider durch die COVID-19-Zeit gekommen ist. Für einen Turnaround kann das natürlich wichtig sein.

Zumal sowohl TUI und Tanger Factory Outlet Centers als Reiseunternehmen und REIT, der auf Immobilien im Einzelhandel setzt, durch die Erleichterungen beim Thema COVID-19 profitieren könnten. Das ist für mich daher die klarere Wahl, wenn überhaupt.

Versteh mich nicht falsch …

Trotzdem solltest du mich an dieser Stelle besser nicht falsch verstehen. Da ich kein Value-Hunter oder eiskalter Contrarian bin, würde ich persönlich auf beide Aktien nicht setzen. Die Position von Tanger Factory Outlet Centers ist lediglich noch ein Restbestand vor COVID-19.

Wenn ich mich jetzt zwischen TUI und Tanger Factory Outlet Centers entscheiden müsste, wäre meine Wahl unternehmensorientiert jedoch klar. Wohl auch, weil der US-REIT inzwischen zumindest wieder eine Dividende zahlt. Das könnte ein weiteres Zeichen der Stabilität sein.

