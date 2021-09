Replaced by the video

Wir sehen vorbörslich freundliche Futures, mit einem Bounce von technisch überverkauften Niveaus. Die Gegenbewegung hätte mehr Substanz, wenn wir schwach in den Tag starten würden, mit einer dann einsetzenden Erholung. Nun stellt sich die Frage, ob sich die Gewinne halten können. Das Risiko eines Bankrotts von Evergrande bleibt hoch, wie dem auch sei lässt sich die Situation weniger mit Lehman Brothers und mehr mit AIG vergleichen. Während Aktionäre und Anleiheinhaber das Leid tragen, dürften die Banken von Peking geschützt werden. Was die eigentliche FED-Tagung betrifft, dürfte die Wall Street davon eher profitieren.

0:00 - Intro

0:30 - Turnaround Tuesday

2:32 - Evergrande: Vergleich mit Lehman Brothers passt nicht

7:00 - Risiken: Evergrande, Angriff der Xi-Regierung, Null-Toleranz-Politik

7:55 - US-Notenbanktagung: Drosselung steht in den Sternen

9:05 - Risiken aus Washington nicht zu unterschätzen

11:00 - Lennar-Aktie schwächer

12:05 - Uber-Aktie zieht an

13:15 - Royal Dutch Shell verkauft Assets an ConocoPhillips

13:42 - Tech-Industrie entdeckt Manhattan

14:21 - Netflix zum Verkauf gestellt

14:53 - Pepsi: Kursziel angehoben

15:48 - Alibaba, Tencent: Kollaps der Bewertungen setzt sich fort

