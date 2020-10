Tusk: Habt keine Angst vor Covid, habt Angst vor zynischen Mächtigen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Mit einer Warnung vor zynischen Politikern hat der Chef der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, auf einen Tweet von US-Präsident Donald Trump reagiert. "Haben Sie keine Angst vor Covid-19. Haben Sie Angst vor zynischen mächtigen Leuten, die Lügen darüber verbreiten. Lassen Sie sie nicht ihr Leben dominieren", schrieb der ehemalige EU-Ratspräsident und frühere polnische Ministerpräsident Tusk am Dienstag auf Twitter.

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump war in der Nacht zu Dienstag nach einer dreitägigen Behandlung im Walter-Reed-Militärkrankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrt. Vor seiner Entlassung hatte er die Krankheit heruntergespielt. "Haben Sie keine Angst vor Covid", schrieb Trump in einer Twitter-Nachricht. "Lassen Sie es nicht Ihr Leben dominieren." In den USA gibt es bereits mehr als 210 000 Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie./dhe/DP/fba