TV-Milliarden-Poker: Kartellamt billigt DFL-Verfahren

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat vom Bundeskartellamt erwartungsgemäß Grünes Licht für das Vergabeverfahren zu den Medienrechte für die Bundesliga-Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 erhalten. Das Vermarktungsmodell der DFL sei gebilligt worden, gab die Behörde am Freitag bekannt.

Die Bundesliga musste ihre Ausschreibung im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit dem Kartellamt abstimmen. Die DFL verpflichtete sich selbst unter anderem zu einem Alleinerwerbsverbot. Damit soll verhindert werden, dass nur ein Anbieter die Rechte an den Spielen der 1. und 2. Bundesliga erwirbt. "Damit soll der Wettbewerb zwischen verschiedenen Fernseh- und Streaminganbietern ermöglicht werden", schrieb das Kartellamt.

Die DFL hatte die Unterlagen für die Auktion der Medienrechte bereits am Montag verschickt, obwohl es noch keine offizielle Einigung mit dem Bundeskartellamt gibt. Zuvor hatte sie entschieden, welche der interessierten Medienunternehmen zugelassen sind. Die eigentliche Auktion soll nach den bisherigen Plänen am 27. April beginnen und bis zum 8. Mai dauern. Die Vergabe wird am 11. Mai abgeschlossen sein./clu/DP/jha