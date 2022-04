TV-Quoten: 'Kommissar Dupin' holt Zuschauer vom Sofa in die Bretagne

BERLIN (dpa-AFX) - "Kommissar Dupin" hat mit seinem zehnten Fall gut 5,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Damit erreichte die neue Folge der ARD-Krimiserie mit dem Untertitel "Bretonische Idylle" zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr einen Marktanteil von 21,8 Prozent. Schauspieler Pasquale Aleardi sind der Kommissar und die französische Küstenregion ans Herz gewachsen, wie er sagt: "Es ist einfach wunderschön, einmal im Jahr in diese Rolle zu schlüpfen und an diesem wunderschönen Fleck Erde, der Bretagne, zu drehen."

Auch TV-Sender RTL erzielte mit dem Europa-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt Top-Quoten: Durchschnittlich 5,6 Millionen Interessierte sahen am Donnerstagabend zu, wie der hessische Fußball-Bundesligist das Viertelfinalrückspiel mit 3:2 im Camp Nou gewann und den Weltclub aus Spanien aus dem Wettbewerb warf. In der Spitze waren es sogar 7,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie RTL am Karfreitag mitteilte.

Die letzte Folge der achten Staffel "Lena Lorenz" im ZDF - "Mutterliebe" - wollten um 20.15 Uhr 3,94 Millionen Menschen sehen (15,0 Prozent).

"Germany's next Topmodel" erreichte auf ProSieben mit 1,88 Millionen Zuschauenden einen Marktanteil von 7,6 Prozent. Vox konnte mit dem Animationsfilm "Asterix im Land der Götter" 0,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewinnen (3,5 Prozent). Sat.1 liegt mit "Kühlschrank öffne dich!" dahinter (0,82 Millionen/3,1 Prozent).

Kabel eins zeigte 0,62 Millionen Zuschauenden um Viertel nach acht den Film "Für immer Shrek" (2,4 Prozent). RTLzwei holte mit "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" 0,5 Millionen Interessierte vor die Mattscheibe (1,9 Prozent)./cco/DP/he